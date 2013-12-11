中国11月煤炭进口连降三月后反弹

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京12月11日 -中国煤炭运销协会旗下的中国煤炭市场网周三称，中国11月煤炭进口达2,843万吨，煤炭进口量在连续3个月下降后出现反弹。
海关数据显示，2013年11月中国煤炭进口量2,843万吨，较10月煤炭进口量环比上涨16.7%。同比出现下降，小幅下降了1.9%。
2013年前1-11月份中国累计进口煤炭（含褐煤）29,163万吨，累计同比增长15.1%。累计净进口28469万吨，同比增长16.2%。
今年10月中国煤炭进口量(含褐煤)为2,437万吨，较9月下降5.3%，同比增长14.2%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。