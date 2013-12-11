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中国财经 | 2013年 12月 11日 星期三 11:06 BJT

中国11月煤炭进口连降三月后反弹

路透北京12月11日 -中国煤炭运销协会旗下的中国煤炭市场网周三称，中国11月煤炭进口达2,843万吨，煤炭进口量在连续3个月下降后出现反弹。

海关数据显示，2013年11月中国煤炭进口量2,843万吨，较10月煤炭进口量环比上涨16.7%。同比出现下降，小幅下降了1.9%。

2013年前1-11月份中国累计进口煤炭（含褐煤）29,163万吨，累计同比增长15.1%。累计净进口28469万吨，同比增长16.2%。

今年10月中国煤炭进口量(含褐煤)为2,437万吨，较9月下降5.3%，同比增长14.2%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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