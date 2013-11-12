中国10月煤炭进口量环比减少5.3%--行业网站

刊登在该网站的分析称，10月中国国庆节长假期间下游企业及贸易商放假，部分电厂表现机组趁机安排检修；此外由于天气变凉，下游企业工业用电不旺，居民用电也逐渐下滑，电厂对于现货进口煤的采购需求大减。而前期电厂补库存后没有明显的冬储计划，亦抑制了进口商的采购需求。