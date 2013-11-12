中国10月煤炭进口量环比减少5.3%--行业网站

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透上海11月12日 -中国煤炭运销协会旗下的中国煤炭市场网周二援引海关统计称，今年10月中国煤炭进口量(含褐煤)为2,437万吨，较9月下降5.3%，同比增长14.2%。
刊登在该网站的分析称，10月中国国庆节长假期间下游企业及贸易商放假，部分电厂表现机组趁机安排检修；此外由于天气变凉，下游企业工业用电不旺，居民用电也逐渐下滑，电厂对于现货进口煤的采购需求大减。而前期电厂补库存后没有明显的冬储计划，亦抑制了进口商的采购需求。
该统计未列出按煤种细分的进口数据，中国海关将于本月稍晚公布详细的进出口数据。(完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。