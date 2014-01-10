中煤能源拟向陕西建设煤矿项目投资逾170亿元

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透香港1月10日 -中国中煤能源(1898.HK)(601898.SS)周五公布，拟在陕西投资建设煤矿项目，总投资逾170亿元人民币，公司将以注入资本金和银行贷款等融资方式解决。
中煤能源的声明称，将在陕西榆横矿区投资建设大海则煤矿及选煤厂项目。大海则井田内原煤为特低灰、低硫-中高硫、中高挥发分、特高发热量的不粘煤，是良好的民用、气化及动力用煤。资源储量为505,844万吨，矿井可采储量为327,506万吨，矿井设计生产能力为1,500万吨/年，项目建设期预计为65个月。
公司表示，总投资额170.3亿元中约30.4%将由其以资本金方式注入，其余通过银行贷款等融资方式解决。预计该项目的财务内部收益率为19.55%（税后）。
中煤能源H股今天收高2.16%，报4.25港元;其A股则升0.45%，报4.45元人民币。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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