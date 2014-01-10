中煤能源拟向陕西建设煤矿项目投资逾170亿元

中煤能源的声明称，将在陕西榆横矿区投资建设大海则煤矿及选煤厂项目。大海则井田内原煤为特低灰、低硫-中高硫、中高挥发分、特高发热量的不粘煤，是良好的民用、气化及动力用煤。资源储量为505,844万吨，矿井可采储量为327,506万吨，矿井设计生产能力为1,500万吨/年，项目建设期预计为65个月。