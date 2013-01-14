投行观点: 今年现货煤均价料为每吨90美元,因中国需求减退--麦格理

路透伦敦1月11日 - 麦格理银行周五在客户报告中称,煤矿商今年面临激烈的全球竞争,煤价料将远低于每吨100美元.因中国买方更加转向国内,且哥伦比亚增加对欧洲出口.

麦格理银行是最新一家预估今年现货煤价每吨均值在90-95美元的银行,该行认为供应充裕但需求不确定,将令价格承受压力.

"我们认为,2013年海运煤的基本面状况可能不会有太多改善,由于海运煤生产商在中国沿海地区仍必须与中国国内煤竞争市场份额,因此电煤应该还是买方市场."麦格理银行研究报告称.

该行称,铝业等部分重工业越来越集中在中国西部省分,这些产业更倾向于使用国内煤炭,而不是进口煤.

虽然中国今年的煤进口量料将下滑,不过包括日韩及台湾等亚洲其他地区的需求将小幅增加,而来自印尼小型矿商的供应将减少.

美国煤炭出口在2012年时触及纪录高位,但在2013年料将下滑10%.

不过麦格理表示,低成本的哥伦比亚煤炭出口料将增加,增幅可超越美国出口下降所造成的缺口.

该行表示,欧洲的煤炭消费量今年至多只会是持平,此前大多数电厂已经尽其所能从天然气转换至使用廉价的煤炭,而环保规定也将使得火电厂产出受限.(完)