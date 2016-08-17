焦点：煎熬数年之后 煤炭又成2016年大宗商品新宠

图为煤堆上放着一把铲子。 REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo

路透新加坡8月17日 - 就在不到一年之前，煤炭业还被宣布已经是穷途末路；但最近这种化石燃料价格却上演了惊天逆转，实现逾五年来最大幅度的上扬，成为炙手可热的主要大宗商品。

来自纽卡斯尔港的澳洲动力煤被视为亚洲价格指标，自6月中旬以来累计上涨了逾35%，触及将近每吨70美元的逾一年新高，这是受中国进口意外增加的推动。

“中国监管者承担起传统上由市场扮演的角色--使供应过剩的大宗商品恢复供需平衡，”高盛(GS.N)周二晚间在给客户的研究报告中指出，这完全不同于去年9月的悲观展望。

“中国今年稍早对国内产量加以限制，提振了全球煤炭价格，并使煤炭成为今年以来表现最好的大宗商品之一。”

不仅嘉能可(GLEN.L)和英美资源集团(AAL.L)等全球矿业巨擘，而且泰国Banpu(BANPU.BK)等亚洲地区业者都因此受惠。

今年迄今这三家公司股价大涨，尤其是近几个月，因中国在4月时将煤矿作业天数减少16%，以帮助实现今年削减2.50亿吨煤炭产能的目标。

在亚太地区经营数家出口矿山的Banpu本周称，拜近期煤炭涨价所赐，预计其2016年煤炭销售均价为每吨逾50美元，高于此前47-48美元的目标价。

煤炭价格反弹对于矿企来说是意外的好事，这些矿企因数年来的价格跌势而严重受创；这一走势与高盛及国际能源署(IEA)之前的预估形成巨大反差，它们去年称煤炭业处于穷途末路。

高盛称，中国意外之举导致的结果是，“在可预见的未来全球煤炭价格获得支撑。”

高盛将纽卡斯尔煤炭三个月、六个月和12个月后的价格预估分别上调至每吨65/62/60美元，较之前预估最多上调38%。

**赢家和输家**

煤炭还得到了亚洲工业强国日本和韩国的支撑，而印度、越南和菲律宾的需求也依然强劲。

在2011年福岛核事故后，日本发电所用化石燃料规模创纪录高位；而韩国计划到2022年将建设20座新的燃煤电厂。

中国的用电量也已超出预期，7月用电规模较上年同期跳增8.2%，达到5,523亿千瓦时。

“(中国)工业领域最大的改善是在发电方面...为过去一个月煤炭需求带来提振，”澳洲麦格理银行本周称。

尽管近乎所有动力煤矿商都遭到此前价格下跌的冲击，而且多数已关停或出售资产，但存活下来拥有最佳资产的煤商目前正从这一轮反弹中获益。

最大的赢家当属那些在澳洲有矿场的业者，得益于出产的煤炭平均品质较高。

澳洲的主要动力煤矿商--英美资源集团(AAL.L)股价从年初纪录低位2.2英镑左右反弹至8.7英镑附近。

嘉能可(GLEN.L)是全球最大的动力煤出口商，在澳洲拥有庞大的业务规模，股价从年初的0.7英镑左右回升至近2英镑。

记者未能联系上嘉能可发表评论，该公司将在8月24日公布上半年业绩。英美资源在6月底公布的上半年业绩报告中提到，印度需求保持稳健且中国需求意外上升。

但其他开采商未能从2016年的煤炭荣景中受益。

印尼是全球最大的动力煤出口国，其产量在市场停滞期下降，当地矿商因债务缠身也无法提高产量。(完)