焦煤合约征求意见稿出炉 多处调整料利于扩大产业参与度

韩国现代和起亚汽车在中国减产 因中韩外交关系紧张--消息（更新版）
路透首尔首尔4月4日 - 消息人士表示，韩国现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因两国关系紧张以及中国品牌的竞争严重打击其销售，并对获利构成威胁。
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所周四稍晚发布焦煤期货合约征求意见稿,令该期货新品种上市步伐加快.市场人士指出,目前合约规则较去年联线版本做出调整,料有利于上市后扩大煤种范围、吸引更多产业客户参与,起到发现并改善产业链价格的作用,上下游企业均可受益.
大商所新闻稿称,合约完善了相关规则,意见征集结束并审议后将形成最终方案后报证监会批准,目前焦煤合约尚无上市时间表.不过市场人士表示,按惯例合约一般在征求意见稿出炉一个月后上市,预期两会后3月底4月初新品种就能上市交易,有望成为今年首个上市的期货品种.
合约征求意见稿显示,焦煤合约交易单位为每手60吨,较去年联网测试合约的30吨/手倍增,在交割标准品具体指标方面也较此前有所放宽.
"新的合约规则有利于活跃交易量,有效放大交割品种范围,吸引更多的产业客户资金进入."万达期货山西太原的客户经理段燕明称,"参与方多了,有助于更好地发现价格,帮助产业链控制原料成本."
他分析称,焦煤合约每手60吨较此前倍增,应该是考虑到近期焦炭品种交易趋于活跃."此前也有消息说推出每手30吨的焦煤期货后,焦炭期货每手吨数也要下调,但现在来看下调的可能性也减少了."
山西一家券商的行业分析师认为,按目前焦煤现货价水平估算,60吨/手再加上最低交易保证金为合约价值的5%,每手资金门槛在三四千元人民币左右,门槛较低.
交割品种方面,段燕明特别指出,新的标准规定焦煤掺混程度的镜质体随机反射率标准差须小于等于0.13,这较此前的0.10下降."大商所此前加大了取样,感觉0.1要求有些偏高,很多品种都不能满足标准,所以这次是放宽了很多."
合约并规定,焦煤品种将采用厂库交割和仓库交割相结合的方式.不过意见稿未公布以港口期货交割仓库为基准的厂库交割贴水,此前对山西等地大型煤矿厂库设置了300元/吨的贴水.
焦煤是焦炭生产中不可或缺的基础原料配煤,连接着煤、焦、钢三个产业,在产业链条上具有重要地位.大商所新闻稿称,焦煤合约的推出将与焦炭、钢材品种一起形成一个相对闭合的品种套保链条,为现货企业提供一个使用更方便、功能更齐全的风险规避场所.
分析人士认为,从煤炭、焦化、钢铁这个产业链上看,新的合约从价格发现和套期保值方面来看,都有助于改善各方成本控制,尤其有利于处于中间环节焦化企业,改变其原料和产品价格定价话语权都较弱的现状.
大商所新闻稿也引述市场人士称,焦煤价格每年波动幅度较大,价格的频繁波动使现货企业经营面临较大不确定性,迫切需要通过衍生品市场进行价格风险管理.从焦炭和钢材合约当前成功运行情况看,鉴于强烈的市场需求和良好的市场基础,焦煤品种上市后,其交易活跃及经济功能发挥可期.(完)
参看焦煤合约征求意见稿,请点选链接(here)
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(发稿 李然; 审校 张喜良)
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