中电投称火电今年仍难摆脱亏损局面

路透北京3月5日电---中国五大电力集团之一的中国电力投资集团总经理陆启洲周一称,尽管今年煤价上涨形势会相对缓和,但火电企业还是会很困难,火电今年仍难摆脱亏损局面.

由於存在"市场煤、计划电"的矛盾,煤价近几年连续上涨,火电业务频现亏损.他在政协和人大"两会"间隙接受采访时称,今年煤电形势总体平衡,但这是在煤价很高的基础上的相对平衡.

"火电企业还是很困难,今年火电无法摆脱亏损局面."陆启洲称.

对於核电,他表示,现在中国核电的发电成本已经低於煤电发电成本,已经具备商业化运营的条件.

"从我个人来看,核电还是要搞,但一定要在确保安全的前提下.核电的安全就是靠技术进步.现在已经发展到第三代,第四代."他称.

**呼吁电价改革**

在陆启洲看来,煤电联动政策已经不执行了,不过今年经济增速下调,且居民消费价格指数(CPI)涨幅缓和,给资源性产品改革留下余地.

他并强调,目前电价已经不能反映资源性、稀缺性、市场供需关系以及成本关系,电价已经扭曲,这不利於市场资源配置.

"解决的方法就是改革,电价改革的核心就是让电回归商品的属性."陆启洲说.

根据中电投此前的规划,到2015年,集团发电装机容量将达到1亿千瓦,其中核电达520万千瓦,清洁能源比重由目前的30%提高到40%;2015年集团营业收入将达2,000亿元人民币,实现利润总额180亿元.

中电投旗下上市公司包括上海电力(600021.SS)、九龙电力(600292.SS)、中国电力(2380.HK)、吉电股份(000875.SZ)、漳泽电力(000767.SZ)、露天煤业(002128.SZ).(完)

--发稿 李文科/邵晓忆; 审校 张喜良

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