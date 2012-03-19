华润电力预计煤价呈下滑趋势

路透香港3月19日电---中国主要发电商--华润电力(0836.HK)周一称,预计今年的煤价呈下滑趋势,令到电厂营运压力得到纾缓,并估计上半年国内电价不会获得调升.

华润电力总裁王玉军在记者会上称,今年1-2月国内煤炭价格自去年底回落约5%,估计全年会有一定下降,但不会大跌.

"如果中国的GDP(国内生产总值)增长能在7.5%,煤价会有比较大的降幅,但不会像2008年9月(金融海啸)出现大幅下滑."他并称,由於煤价开始回软,估计今年上半年国内电价不会获得调升.

华润电力稍早公布,去年度净利同比下跌9.2%,主要受累於煤价上涨以及电价未能跟随煤价上涨而调升.

该股周一收跌2.76%,报14.8港元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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