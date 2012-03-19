华润电力预计煤价呈下滑趋势

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港3月19日电---中国主要发电商--华润电力(0836.HK)周一称,预计今年的煤价呈下滑趋势,令到电厂营运压力得到纾缓,并估计上半年国内电价不会获得调升.
华润电力总裁王玉军在记者会上称,今年1-2月国内煤炭价格自去年底回落约5%,估计全年会有一定下降,但不会大跌.
"如果中国的GDP(国内生产总值)增长能在7.5%,煤价会有比较大的降幅,但不会像2008年9月(金融海啸)出现大幅下滑."他并称,由於煤价开始回软,估计今年上半年国内电价不会获得调升.
华润电力稍早公布,去年度净利同比下跌9.2%,主要受累於煤价上涨以及电价未能跟随煤价上涨而调升.
该股周一收跌2.76%,报14.8港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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