国土部：煤炭资源总量近6万亿吨 预测资源量3.88万亿吨

国土资源部重大项目--“全国煤炭资源潜力评价”日前通过评审。项目在全国范围共圈定煤炭资源预测区2,880个，总面积42.84万平方公里。

在上述预测资源量中，可靠级、可能级别和推断级分别为1.57万亿吨、1.22万亿吨和1.09万亿吨。优等预测资源量9,815亿吨，良等11,345亿吨，差等17,650亿吨。