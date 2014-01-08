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中国财经 | 2014年 1月 8日 星期三 13:45 BJT

国土部：煤炭资源总量近6万亿吨 预测资源量3.88万亿吨

路透上海1月8日 -中国矿业报报导，根据国土资源部的最新评估，中国煤炭资源总量达5.9万亿吨，预测资源量3.88万亿吨。

国土资源部重大项目--“全国煤炭资源潜力评价”日前通过评审。项目在全国范围共圈定煤炭资源预测区2,880个，总面积42.84万平方公里。

综合预测评价结果显示，中国2,000米以浅煤炭资源总量5.9万亿吨，其中，探获煤炭资源储量2.02万亿吨，预测资源量3.88万亿吨。

在上述预测资源量中，可靠级、可能级别和推断级分别为1.57万亿吨、1.22万亿吨和1.09万亿吨。优等预测资源量9,815亿吨，良等11,345亿吨，差等17,650亿吨。

“全国煤炭资源潜力评价”项目是国土资源部《全国矿产资源潜力评价》计划项目之一，实施时间为2006年至2013年。

中新网去年9月援引国土资源部消息称，从2013年主要矿种评审备案报告情况看，中国勘查新增煤炭资源储量207.5亿吨，居各矿种之首。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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