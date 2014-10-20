神华能源获批建设阿莫铁路项目 总投资逾26亿元

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透香港10月20日 - 全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)周一宣布，公司获批建设及营运连接内蒙和黑龙江的阿莫铁路项目，预计总投资26.56亿元人民币。
公司的声明称，该铁路项目将由其全资子公司神华蒙东铁路公司负责建设和营运。
阿莫铁路项目位于内蒙东北部和黑龙江省西部，沿线经过呼伦贝尔市阿荣旗和莫力达瓦达斡尔族自治旗，正线长度约97公里，阿荣旗站配套工程改造约15公里。设计建设为国铁II级单线内燃牵引线路（预留电化条件），预计建设工期三年半。
神华表示，项目资本金占总投资额的35%，由蒙东铁路公司拟设立的控股75%的子公司自筹，其余65%通过银行贷款应付。
兴建阿莫铁路项目目的是进一步优化区域路网布局，满足莫力达瓦地区煤炭等大宗货物运输需求。
神华H股今天收高近1%，至21港元，其A股则升0.34%报14.87元人民币。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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