分析：煤炭市场供应短缺日见端倪 矿商安享意外福音

路透新加坡2月10日 - 随着可再生能源发电以及天然气使用的日益普及，动力煤市场的挽歌早已不绝于耳。

然而，中国调整限制国内煤矿经营的监管规定，导致去年煤炭价格飙升，突显出市场能够多么轻而易举地从供应过剩转变到供应短缺。

虽然许多分析师和投资者认为，煤炭的长期前景仍然黯淡，因为政策和技术进步都有利于使用更清洁的天然气和可再生能源来发电，但煤炭行业的较短期前景却发生了天翻地覆的变化。

今年，亚洲新兴市场的需求强劲增长，市场将呈现至少五年来的首次供应短缺。亚洲最大的大宗商品贸易行来宝集团(Noble Group)估计，煤炭消费量甚至可能很快超过2014年达到的峰值。

尽管煤炭的污染问题严重，但为了满足增长迅猛的能源需求，新兴经济体的公用事业公司和政府至少在目前，大多更青睐使用煤炭的火力发电，而不看好天然气等其他燃料。

虽然天然气和太阳能的价格已大幅下降，但煤炭依然是最便宜、很容易获得、也是最容易储存的发电燃料之一。

据能源咨询公司Wood Mackenzie，在东南亚地区，去年批准建设的火力发电场总装机容量超过10兆瓦，而批准建设的天然气发电场的装机容量仅为4.6兆瓦。东南亚是新需求产生的主要地区。

“像菲律宾和越南这样的新市场正开始求购我们的煤炭，”印尼煤炭生产商PT Bukit Asam (PTBA.JK)的执行长Arviyan Arifin本周向路透表示。

来宝的动力煤分析负责人Rodrigo Echeverri认为，今年全球动力煤市场需求将为9.11亿吨，将出现1,300万吨的缺口，而之前三年供需大体平衡。

供应吃紧源于煤炭产量下降，因之前包括美国煤炭巨头博地能源(Peabody Energy)在内的部分煤炭企业申请破产，其他煤炭企业也削减不盈利煤矿的产量。

Echeverri在本月南非举行的一次会议上说，与此同时，由于中国国内限产，该国煤炭进口量增加了4,300万吨，而且越南、马来西亚、菲律宾和台湾等地的新火力发电场也纷纷投产。

由于供应短缺日益临近，一些矿企再次开始增产以补充缺口。

全球最大的热能煤出口国--印尼本月表示，2017年争取生产4.7亿吨，高于此前的目标4.13亿吨，也比去年高逾8%。

还有迹象显示澳洲热能煤产量在加速增加，其中昆士兰州的热能煤出口去年创纪录。

Echeverri称，即便如此到2020年供应缺口可能也达到2,800万吨，意味着到2025年中前后需要更多新矿投产才会满足需求。

**煤炭产业表现突出**

包括热能煤、原油、铜或液化天然气在内的大宗商品，多数自2016年初以来都上涨，构成了普涨格局的一部分。

澳洲热能煤表现最突出，大涨了53%，原油劲扬48%，铜价涨25%，亚洲液化天然气只升了8%。

因此，侧重海运煤供应的企业表现好于其他矿商或油气厂商。

“就纯煤企而言，由于许多生产商积极管理生产成本，2016年6月起的煤价涨势...为出口销售利润率的改善提供了诱因，”新加坡大宗商品顾问公司Sierra Vista Resources董事总经理Patrick Markey表示。

投资者已注意到煤业情势的逆转。该行业在一年前还深陷泥潭。

澳洲Whitehaven Coal(WHC.AX)或印尼Adaro Energy(ADRO.JK)等动力煤企业的股价表现，要远胜澳洲的伍德塞德石油(Woodside Petroleum) (WPL.AX)、皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)以及雪佛龙(Chevron) (CVX.N)等油气板块同业。

许多石油及天然气公司正被成本超支与旗下设备生产进度落后等问题搞得焦头烂额，后者包括雪佛龙在Wheatstone的凝析油与液化天然气(LNG)工厂、以及壳牌的Prelude海上LNG装置。

较长期而言，廉价天然气的兴起，以及再生能源发电价格竞争力的提升，都将侵蚀煤电的市场份额。

“我们认为未来25年显而易见的赢家--天然气，尤其是风力与太阳能--将取代过去25年的王者--煤炭，”国际能源署(IEA)在最新的展望报告中表示。

与此同时，北京当局努力关闭污染严重与效能低下的煤矿，令海运煤价持续受到支撑，这也让煤炭生产商获益。

“对澳洲煤矿而言，80美元左右的价位算是相当不错了，”悉尼经纪商Shaw and Partners资源分析师Peter O'Connor表示。

煤炭与其他大宗商品价格对照图表 tmsnrt.rs/2kKmO6S

煤炭与其他大宗商品股价表现对照图表 tmsnrt.rs/2ku2w30

必和必拓与力拓业绩对照图表 tmsnrt.rs/1UBlQ67

(完)