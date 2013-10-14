2020年煤消耗量将超越石油--机构

路透韩国大邱10月14日 - 能源咨询公司Wood Mackenzie周一称，尽管各国政府试图降低碳排放，由于中国和印度增加煤使用量，到2020年煤将超越石油成为全球经济发展的关键燃料。

Woodmac在世界能源大会上称，全球煤消耗量料在2020年时增加25%至45亿吨石油当量，高于石油的44亿吨。

中国和印度将需要相对便宜的煤来支撑经济发展，而美国、欧洲和亚洲其他国家的煤需求将持稳。

“仅中国的煤炭需求几乎就能推动煤炭成为全球主导燃料。和其他替代能源不同的是，煤资源丰富，而且可负担得起，”Woodmac全球市场总裁William Durbin说道。

Woodmac表示，2011至2020年这10年里，中国将占全球煤消耗量增幅的三分之二，中国已经是全球最大的煤消耗国。2012年至2020年期间，中国建造的发电装机容量中一半是火力发电。

Durbin指出，中国没有煤的替代品，国内天然气产量有限，而液化天然气进口的成本高于煤。

“可再生能源无法提供基荷电力供应，因此煤成为了主要的能源供应渠道。”

供应过剩以及需求增长不振压低全球煤价。欧洲煤期货价格今年大跌超过20%，澳大利亚煤价从2011年的每吨130美元记录高位跌至每吨80美元附近，因中国需求增长慢于预期。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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