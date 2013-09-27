中国煤制合成气计划环境代价巨大--杜克大学研究

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦9月26日（记者 John McGarrity） - 杜克大学周四发布的研究报告称，中国煤制合成气计划较传统天然气可能多产生七倍碳排放，较开发页岩气多耗用100倍水资源，结果很可能造成环境灾难。
中国计划建设40座煤制合成气工厂，可能满足中国未来数十年里大部分用气需求，有助于替换发电所用的煤，并降低对高价进口产品的依赖。
但是，杜克大学的研究者称，这种煤制气方法碳排放量很高，很可能令中国无法实现控制温室气体排放和节约水资源的目标。
“煤制合成气可能有利于中国的能源安全，但是生产过程将造成环境灾难，”杜克大学全球变化研究中心主任杰克逊（Robert Jackson）指出。他也是这份研究报告的主要作者。
中国政府已经根据上述规划批准了九座煤制气工厂，后者将利用本土和引进技术生产合成气。
研究显示，若40座工厂全部建成投产，在为期40年的使用期内，每年可合计生产2,400亿立方米合成气，但是同时将排放27.5亿吨温室气体。
根据美国能源情报署(EIA)，2012年中国总用气量约1,450亿立方米，其中四分之一依赖进口，主要是从土库曼斯坦利用管道输入，也包括从澳大利亚和卡塔尔进口价格昂贵的液化天然气。
“中国决策者至少应该延后实施合成气计划，以避免潜在的高昂代价和对环境的破坏。更好的决定就是完全取消该计划。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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