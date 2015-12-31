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中国财经 | 2015年 12月 31日 星期四 17:13 BJT

中国东方资管料一季度完成股改 并积极推进引战和境内外上市

路透北京12月31日 - 中国东方资产管理公司周四表示，预计明年一季度完成股改，财政部和全国社保基金将为股东；并称改制后将启动引入境内外战略投资者工作，积极推进境内外公开发行上市。

该公司在银监会每周例行发布会上提供的新闻稿并称，其参与了大连银行2015年增资扩股，收购该行尚需有关部门批准。

“目前我们正积极配合财政部、银监会等股东和监管部门，完成公司改制的相关审批和准备工作，预计2016年一季度完成股份公司的设立。”新闻稿称。

该公司表示，改制完成后，将立即启动引入战略投资者工作，通过增发等方式引入境内外战略投资者；同时将以整体上市为目标，稳步开展相关工作，并根据资本市场实际情况，积极推进境内外公开发行上市。

截至2014年末，东方资产管理公司集团总资产达到3,164.98亿元人民币，净资产516.39亿元。旗下东兴证券(601198.SS)今年2月在国内A股上市，为旗下第一家上市公司。（完）

(发稿 马蓉；撰写 乔艳红; 审校 林高丽)

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