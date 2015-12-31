中国东方资管料一季度完成股改 并积极推进引战和境内外上市

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月31日 - 中国东方资产管理公司周四表示，预计明年一季度完成股改，财政部和全国社保基金将为股东；并称改制后将启动引入境内外战略投资者工作，积极推进境内外公开发行上市。
该公司在银监会每周例行发布会上提供的新闻稿并称，其参与了大连银行2015年增资扩股，收购该行尚需有关部门批准。
“目前我们正积极配合财政部、银监会等股东和监管部门，完成公司改制的相关审批和准备工作，预计2016年一季度完成股份公司的设立。”新闻稿称。
该公司表示，改制完成后，将立即启动引入战略投资者工作，通过增发等方式引入境内外战略投资者；同时将以整体上市为目标，稳步开展相关工作，并根据资本市场实际情况，积极推进境内外公开发行上市。
截至2014年末，东方资产管理公司集团总资产达到3,164.98亿元人民币，净资产516.39亿元。旗下东兴证券(601198.SS)今年2月在国内A股上市，为旗下第一家上市公司。（完）
(发稿 马蓉；撰写 乔艳红; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。