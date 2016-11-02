独家：可口可乐等饮料巨头有意收购巴西Natural One--消息

路透圣保罗11月1日 - 据两名熟知情况的消息人士称，可口可乐(Coca Cola) (KO.N)、Ambev SA(ABEV3.SA) 和Britvic (BVIC.L)已显示出有意收购巴西果汁制造商Natural One SA股权，寻求扩大其健康饮料品种的平台。

Natural One总部位于巴西东南部小镇雅里努，是由拥有巴西最大的工业集团的家族成员Ricardo Ermirio de Moraes在10年前创立。该公司已聘请Banco ABC Brasil SA(ABCB4.SA)的投行业务部门监督股权求售过程。

消息人士称，至少另有三家投资公司也在对Natural One进行分析，或许会参与近来，其中一家投资公司是与一家未具名的大型巴西农业综合企业联手。由于过程不公开，该消息人士要求匿名。

第一位消息人士称，Ricardo Ermirio de Moraes尚未决定是否出售公司少数股权还是控股权，并称他希望整个公司的估值能达到1.50亿美元左右。

可口可乐、Britvic 和Natural One均尚未置评。Ambev和ABC Brasil拒绝置评。

该交易突显了非碳酸饮料在全球饮料巨头业务中日益重要；全球各地有越来越多重视健康的消费者拒绝糖和添加剂，业者正苦思该如何应对。

从地理角度讲，收购Natural One可使买家进一步拓展巴西市场；巴西是全球第五大天然食品市场。据咨询公司Euromonitor International，预计到2020年，巴西软性饮料市场每年将增长10%，是整个饮料市场预期增幅的两倍。(完)