安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透上海10月22日 - 兰州市环境保护局公告称，甘肃中粮可口可乐饮料有限公司伪造在线监测数据，责任人被行政拘留。
公告指出，相关部门对甘肃中粮可口可乐饮料有限公司进行现场检查时发现，该公司通过改变污水在线监测设备采样方式，伪造监测数据，逃避环保监管。
公告还称，兰州市公安局依法对该公司主管人员处以行政拘留5天的处罚。
路透多次致电并发电邮寻求置评，可口可乐方面均未回应。甘肃中粮可口可乐饮料有限公司的电话无人接听。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。