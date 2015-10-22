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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 15:11 BJT

甘肃中粮可口可乐伪造在线监测数据 责任人被拘留

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海10月22日 - 兰州市环境保护局公告称，甘肃中粮可口可乐饮料有限公司伪造在线监测数据，责任人被行政拘留。

公告指出，相关部门对甘肃中粮可口可乐饮料有限公司进行现场检查时发现，该公司通过改变污水在线监测设备采样方式，伪造监测数据，逃避环保监管。

公告还称，兰州市公安局依法对该公司主管人员处以行政拘留5天的处罚。

路透多次致电并发电邮寻求置评，可口可乐方面均未回应。甘肃中粮可口可乐饮料有限公司的电话无人接听。（完）

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