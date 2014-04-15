可口可乐第一季营收超预期 中国装瓶量大增

路透4月15日 -美国可口可乐公司(KO.N)公布的季度营收高于预期，因中国销售强劲，抵消欧洲销量下降和北美销售持平的影响。

可口可乐股价周二在盘前交易中上涨2%。

该公司称，第一季全球装瓶量增长2%，中国装瓶量更是增长12%，受当地农历新年促销活动增加推动。

“北美集团的装瓶量较上年同期持平，但按销售额计的市场份额上升，按销量计的份额持平，”可口可乐在声明中称。

北美是可口可乐最大的市场。该公司在欧洲的营收下滑4%，但印度和俄罗斯营收均增长6%。

截至3月28日的第一季，可口可乐公司归属于股东的净利润降至16.2亿美元，合每股盈余(EPS)0.36美元，上年同期分别为17.5亿美元和0.39美元。

该公司不计特殊项目的EPS为0.44美元，齐平于分析师预估值。

可口可乐第一季营收下滑4%至105.8亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为105.5亿美元。

可口可乐股价周二在美股盘前交易中上涨1.9%，至39.48美元。该股去年下跌了3.5%，表现逊于道琼工业指数.DJI同期的上涨10.64%。(完)

(编译 白云; 审校 田建华)

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