美股业绩：可口可乐第四季获利好于预期，因消减成本和商品成本下降

欧洲个股：巴克莱执行长称，英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱 执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透2月9日 - 可口可乐 发布好于预期的季度获利，受助于大幅消减成本和商品成本下降。
该公司计划通过裁员和出售部分装瓶业务和工厂来消减成本，目标到2019年，年节约成本30亿美元。
公司周二公布，截至12月31日的第四季度，净利跳升约61%至12.4亿美元，或每股盈利0.28美元。扣除特殊项目每股盈利0.38美元。
期内运营净营收连续第三个季度下降，降幅为8%，至100亿美元。不包括收购，资产剥离和外汇因素的营收下降1%。
根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师的平均预估为每股盈利0.37美元，营收为99.1亿美元。
周二早盘，可口可乐股价上扬0.8%，报42.99美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱 执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 上限6.30% AA- 1/20