美股业绩：可口可乐第四季获利好于预期，因消减成本和商品成本下降

路透2月9日 - 可口可乐 发布好于预期的季度获利，受助于大幅消减成本和商品成本下降。

该公司计划通过裁员和出售部分装瓶业务和工厂来消减成本，目标到2019年，年节约成本30亿美元。

公司周二公布，截至12月31日的第四季度，净利跳升约61%至12.4亿美元，或每股盈利0.28美元。扣除特殊项目每股盈利0.38美元。

期内运营净营收连续第三个季度下降，降幅为8%，至100亿美元。不包括收购，资产剥离和外汇因素的营收下降1%。

根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师的平均预估为每股盈利0.37美元，营收为99.1亿美元。