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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 19:53 BJT

美股业绩：可口可乐第三季营收下滑7%，因部分拉美国家高通胀打击

路透10月26日 - 可口可乐 周三公布的季度营收下滑7%，受部分拉美国家的高通胀打击，以及该公司从部分瓶装业务撤资。

该公司公布，截止9月30日的第三季可归属于股东的净收益降至10.5亿美元，或每股0.24美元，上年同期为14.5亿美元，或0.33美元。

净营业收入从上年同期的114.3亿美元降至106.3亿美元，连续第六个季度下滑。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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