可口可乐委内瑞拉装瓶商因缺糖停止生产含糖饮料

路透5月23日 - 可口可乐(KO.N)发言人Kerry Tressler周一称，由于缺糖，可口可乐委内瑞拉装瓶商已停止生产含糖饮料。

委内瑞拉经济严重衰退，食品短缺情况日益加剧，加上频繁断电且通胀高企，示威活动及抢劫现象变得更加常见。

该发言人通过电邮称，已经停产含糖饮料，健怡可口可乐及其它不含糖饮料等无糖饮料的生产仍在继续。当地装瓶商Coca-Cola Femsa SAB (KOFL.MX)称，他们会在周一晚些时候发布公告。

“委内瑞拉的糖供应商通知我们称，由于原料缺乏，他们将暂时性停业。”该发言人称。

过去几年来，受价格控制、生产成本上升、外汇缺乏、劳动法规限制以及化肥等基本投入品缺乏，导致甘蔗种植面积减少且单产下降。

很多小型农户已经改种不受价格控制的作物，以提高收入。（完）