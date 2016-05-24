可口可乐委内瑞拉装瓶商因缺糖停止生产含糖饮料

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透5月23日 - 可口可乐(KO.N)发言人Kerry Tressler周一称，由于缺糖，可口可乐委内瑞拉装瓶商已停止生产含糖饮料。
委内瑞拉经济严重衰退，食品短缺情况日益加剧，加上频繁断电且通胀高企，示威活动及抢劫现象变得更加常见。
该发言人通过电邮称，已经停产含糖饮料，健怡可口可乐及其它不含糖饮料等无糖饮料的生产仍在继续。当地装瓶商Coca-Cola Femsa SAB (KOFL.MX)称，他们会在周一晚些时候发布公告。
“委内瑞拉的糖供应商通知我们称，由于原料缺乏，他们将暂时性停业。”该发言人称。
过去几年来，受价格控制、生产成本上升、外汇缺乏、劳动法规限制以及化肥等基本投入品缺乏，导致甘蔗种植面积减少且单产下降。
很多小型农户已经改种不受价格控制的作物，以提高收入。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。