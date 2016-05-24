可口可乐委内瑞拉装瓶商因缺糖停止生产含糖饮料

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
(本文由路透中文网编译提供)
路透5月23日 - 可口可乐 发言人Kerry Tressler周一称，由于缺糖，可口可乐委内瑞拉装瓶商已停止生产含糖饮料。
委内瑞拉经济严重衰退，食品短缺情况日益加剧，加上频繁断电且通胀高企，示威活动及抢劫现象变得更加常见。
该发言人通过电邮称，已经停产含糖饮料，健怡可口可乐及其它不含糖饮料等无糖饮料的生产仍在继续。当地装瓶商Coca-Cola Femsa SAB 称，他们会在周一晚些时候发布公告。
“委内瑞拉的糖供应商通知我们称，由于原料缺乏，他们将暂时性停业。”该发言人称。
过去几年来，受价格控制、生产成本上升、外汇缺乏、劳动法规限制以及化肥等基本投入品缺乏，导致甘蔗种植面积减少且单产下降。
很多小型农户已经改种不受价格控制的作物，以提高收入。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。