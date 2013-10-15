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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 19:57 BJT

美股业绩：可口可乐第三季获利上升6%至24.5亿美元

路透10月15日 - 美国可口可乐公司 周二公布季度获利上升和营收下滑，受可口可乐品牌商品全球销售强劲扶助，不过面临部分欧洲地区出现震荡的挑战。

该公司第三季净利上升6%至24.5亿美元，合每股盈余(EPS)0.54美元，而上年同期净利为23.1亿美元，EPS为0.50美元。

第三季营收减少3%至120.3亿美元。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)

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