可口可乐将从百威英博手中收购非洲一可乐装瓶厂多数股权

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透布鲁塞尔12月21日 - 全球最大啤酒生产企业百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)已决定将其在非洲最大可乐装瓶厂的多数股权出售给可口可乐(KO.N)，作价31.5亿美元；这是百威英博收购竞争对手SABMiller后，做出的最后撤资行动。
百威英博及可口可乐周三在声明中称，他们已同意将百威英博持有的Coca-Cola Beverages (CCBA)54.5%股权移交。
该交易尚需相关监管方和少数股东批准，料将于2017年底完成。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。