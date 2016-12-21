可口可乐将从百威英博手中收购非洲一可乐装瓶厂多数股权

路透布鲁塞尔12月21日 - 全球最大啤酒生产企业百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)已决定将其在非洲最大可乐装瓶厂的多数股权出售给可口可乐(KO.N)，作价31.5亿美元；这是百威英博收购竞争对手SABMiller后，做出的最后撤资行动。

百威英博及可口可乐周三在声明中称，他们已同意将百威英博持有的Coca-Cola Beverages (CCBA)54.5%股权移交。

该交易尚需相关监管方和少数股东批准，料将于2017年底完成。(完)