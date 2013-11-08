可口可乐将在华追加投资40亿美元

路透上海11月8日 -全球最大饮料制造商可口可乐(KO.N)表示，将于2015-2017年在中国市场投资40亿美元并建设新厂，藉此抵御竞争。业内竞争已使该公司在规模达4,210亿元人民币(691.2亿美元)中国软饮料市场的市占率正在缩减。

可口可乐亚洲地区发言人SharolynChoy周五稍早证实了彭博的报导，称这是公司在2012-2014年向中国市场投资40亿美元之后的一笔追加投资。

Choy表示，可口可乐对于同中国本土企业做交易也持开放态度。分析师称，这可能有助于该公司把握中国市场趋势，更加侧重本土特色的凉茶及养生饮品。

“饮料市场目前的竞争相当激烈，可口可乐必须开展更多并购活动，而不是通过内生增长来谋求发展，”中国市场研究集团(ChinaMarket Research Group)驻上海的董事总经理Shaun Rein表示。

可口可乐仍是中国市场的主要饮料制造商。据市场研究公司Euromonitor公布的数据，该公司2012年时的市占率为16%，低于五年之前的16.6%。(完)

(编译 王翔琼；审校 于春红)

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