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货币新闻 | 2013年 10月 7日 星期一 21:37 BJT

纽约期市：ICE近月可可期货跳升至逾一年高位

路透伦敦10月7日 - 洲际交易所(ICE)近月可可期货周一跳升至逾一年高位，触及每吨2,710美元，因需求强于预期，且International Cocoa Organization预计全球市场供应紧俏。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 于春红)
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