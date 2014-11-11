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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 18:06 BJT

全球金属：智利Codelco对中国2015年铜升水报价133美元/吨--消息

路透香港11月11日 - 两位交易方面的消息人士周二表示，全球最大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)对2015年中国长单给出的价格是每吨升水133美元。

相较于2014年运至上海的升水138美元价格，这个价格降幅为3.6%。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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