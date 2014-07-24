独家：智利Codelco旗下重要铜矿区未达满产 影响对中国发货

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透圣地亚哥7月23日 - 全球第一大铜矿商Codelco周三表示，该公司在智利最新矿山的一个重要矿区由于投产推迟，目前仍未达到产能水平。一位消息人士此前说过，这导致对中国的部分铜销售被取消。
该公司对路透表示，Ministro Hales矿区一座用于处理高砷矿石的焙烧炉于12月底开始生产，目前产能利用率为90%。
三位消息人士本月稍早对路透表示，由于Ministro Hales的矿石加工量不足，Codelco要求中国某些精炼铜买家取消部分原定今年下半年装运的订单发货。
一位消息人士当时称，焙烧炉的运行未达到预期水平，影响了Codelco精炼铜的产量。
“我们还没有达到100%的产能。我们要到8月或9月才能实现这座焙烧炉的真正产能，”Ministro Hales工会主管Claudio Rodriguez说。该矿区位于北部城市卡拉马(Calama)附近。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
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