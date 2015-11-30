全球金属：如果铜价进一步下跌，Codelco可能减产--CEO

美国股市：特朗普当选后市场涨声响起，但就任后表现仍有待观察
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。
路透圣地亚哥11月27日 - 全球最大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)今年1-9月铜产量略微增长，尽管铜价出现下跌。该公司首席执行长(CEO)说，如果价格下跌幅度加大，该公司可能减产。
Codelco周五宣布，今年1-9月产铜126万吨，较上年同期增长2.3%。
不过由于铜价下跌，该公司税前获利较上年同期减少近一半，至12亿美元。
主要买家中国需求降温，打击铜价 跌至六年低点，而且很快复苏的可能性微乎其微，这促使许多矿商宣布暂时停产。
Codelco 表示，没有大幅减产的计划，这进一步打压铜价。
在财报公布后的记者会上，执行长Nelson Pizarro表示，正在评估假设遇到“最糟糕情况”时的状况。
“如果铜价大幅下跌，则可能会减产，”他说，并预计Codelco公司2016年的产量与今年大体相当，价格徘徊在每磅2.05-2.50美元。当前铜价约为2.07美元。
他说，价格可能跌破每磅2.00美元。
该公司今年前九个月的现金生产成本为每磅1.38美元，较上年同期下降10%。能源及燃料价格降低，以及智利披索走软，帮助该公司削减成本。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。