焦点：尽管理论上可能 但欧洲央行尚不计划下调存款利率--执委科尔

路透法兰克福5月19日 - 欧洲央行执委科尔周四称，央行目前没有进一步下调存款利率的计划，但他表示，“理论上”降息仍是可能的。

欧洲央行的负存款利率政策实际上就是对银行存放在央行的现金收费，这遭到银行业和投资者的诟病，尤其是在德国，因为这项政策压缩了他们的利润并扭曲了金融市场。

科尔表示，虽然该项政策目前对银行业基本有益，市场也继续平稳运行，但他称目前没有进一步降息的计划，尽管欧元区通胀率为零。

“理论上有进一步降息的可能，但目前不打算这么做，”科尔对日本报纸Yomiuri Shimbun这样说。

欧洲央行的存款利率目前为负0.40%。

欧洲央行总裁德拉吉3月时曾表示，预计未来不会进一步降息。这与投资者的预期不符，当时使得市场一阵慌乱。

之后欧洲央行重申其政策指引，表示利率将长期维持于当前水平或者更低水准。不过，在3月降息与推出刺激举措后，诸多官员淡化短期内再次行动的可能性。

然而，储户、银行与德国部分政策制定者，对于欧洲央行超低利率与印钞之举的批评愈趋猛烈。

欧洲央行4月政策会议记录显示，利率制定人士同意，面对越来越多的批评者质疑其政策与可信度，有必要为欧洲央行辩护。

“大家普遍同意，对于认为货币政策可能无法再为通胀率重返(欧洲央行的目标)做出贡献的看法，有必要加以反驳，”欧洲央行在会议记录中表示。

此后，包括欧洲央行总裁德拉吉、及德国央行总裁魏德曼在内的数位决策者都为欧洲央行政策辩护，称这是为了应对经济增长乏力，而非导致经济增长乏力的原因。

4月会议记录显示，决策者对经济持较为乐观的态度。但他们仍担心低油价可能会损及薪资及其它价格，并指出即使油价反弹，金融市场也未显示出通胀加快的迹象。

爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)周四亦发表谨慎言论，称欧洲央行在评估油价对通胀的影响时，有必要评估油价是否能持续反弹。

基于市场的通胀预期指标仍接近欧洲央行2015年1月宣布购买公债时所及低位，尽管欧洲央行再三采取行动扩大该计划。

利率决策者还称，欧洲央行并未“机械地”应对三年期通胀预期发生的变化，而是采取较为灵活的方式评估“中期”前景。

这进一步降低了欧洲央行6月采取行动的机率，即便季度工作人员预测将会降息。

欧洲央行管理委员会委员兼斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇(Bostjan Jazbec)周四称，如果数据依然乐观，欧洲央行甚至可能上调经济预期。(完)