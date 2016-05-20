专访：中国中粮农业看到美国公司有浓厚合作兴趣--执行长

路透纽约5月19日 - 中国国有农产品贸易商中粮农业执行长Matt Jansen表示，农作物处理方面的潜在美国合作伙伴具有浓厚兴趣，这些公司很想提高对华销售。

“其中多数是向东看、试图参与中国市场的西方公司，”Matt Jansen在纽约的满地可银行投资者大会间隙表示。

Jansen拒绝透露，中粮农业目前在与多少家公司认真展开磋商，也未透露公司扩张计划的预算。他说，今年收购规模达到至少10亿美元也不是没有可能。

“很多人对进入中国市场真的很感兴趣。至于他们是否愿意卖出自己的业务，则是另一回事了。”

Jansen拒绝透露他是否对Andersons感兴趣，后者周三拒绝了HC2 Holdings(HCHC.A)提出的10亿美元收购提议。(完)