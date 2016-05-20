专访：中国中粮农业看到美国公司有浓厚合作兴趣--执行长

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透纽约5月19日 - 中国国有农产品贸易商中粮农业执行长Matt Jansen表示，农作物处理方面的潜在美国合作伙伴具有浓厚兴趣，这些公司很想提高对华销售。
“其中多数是向东看、试图参与中国市场的西方公司，”Matt Jansen在纽约的满地可银行投资者大会间隙表示。
Jansen拒绝透露，中粮农业目前在与多少家公司认真展开磋商，也未透露公司扩张计划的预算。他说，今年收购规模达到至少10亿美元也不是没有可能。
“很多人对进入中国市场真的很感兴趣。至于他们是否愿意卖出自己的业务，则是另一回事了。”
Jansen拒绝透露他是否对Andersons感兴趣，后者周三拒绝了HC2 Holdings(HCHC.A)提出的10亿美元收购提议。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。