中国企业：中粮来宝拟扩张在巴西的甘蔗压榨产能

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透圣保罗11月7日 - 中国食品加工和大宗商品贸易商--中粮来宝(COFCO Agri)的全球糖业负责人Marcelo de Andrade周一告诉记者，该公司正在寻找机会，扩张在巴西的甘蔗压榨产业。
“中粮是一家希望扩张的公司，”Andrade在圣保罗LMC糖业研讨会的间隙表示。“我们在与加工厂磋商、寻找机会，但我们不会做疯狂的事情。”
他说由于糖价较高，那些有意出售资产的公司要价有些“离谱”，每吨甘蔗压榨产能要价80-100美元。
“我们认为现在比较合理的价格是每吨产能50-75美元，”Andrade说。
中粮集团由中国政府控股，该公司在巴西有四家甘蔗压榨厂，都位于圣保罗的甘蔗种植带。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。