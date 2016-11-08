中国企业：中粮来宝拟扩张在巴西的甘蔗压榨产能

路透圣保罗11月7日 - 中国食品加工和大宗商品贸易商--中粮来宝(COFCO Agri)的全球糖业负责人Marcelo de Andrade周一告诉记者，该公司正在寻找机会，扩张在巴西的甘蔗压榨产业。

“中粮是一家希望扩张的公司，”Andrade在圣保罗LMC糖业研讨会的间隙表示。“我们在与加工厂磋商、寻找机会，但我们不会做疯狂的事情。”

他说由于糖价较高，那些有意出售资产的公司要价有些“离谱”，每吨甘蔗压榨产能要价80-100美元。

“我们认为现在比较合理的价格是每吨产能50-75美元，”Andrade说。

中粮集团由中国政府控股，该公司在巴西有四家甘蔗压榨厂，都位于圣保罗的甘蔗种植带。(完)