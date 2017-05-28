独家：中粮整改巴西业务 此前爆出会计违规事件--消息

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透伦敦/圣保罗5月26日 - 据公司文件和消息人士，中粮集团有限公司(COFCO)正在对巴西业务进行整改，包括改组管理层。继去年爆出会计违规事件后，中粮正在重组旗下Nidera Sementes业务。
自2014年首次投资于荷兰粮食贸易商Nidera以来，中粮几番遭遇挫折，包括旗下拉美业务出现1.5亿美元财务漏洞，以及生物燃料部门录得2亿美元的未授权交易亏损。
中粮于今年完成对Nidera的收购。
路透所见的公司文件，以及对业内消息人士的采访显示，今年Nidera Sementes在巴西有三位高管离职。该公司还在剥离名为Cereal Sul-Terminal Marítimo SA的港口业务，估值为4,000万美元。
一位直接知情人士证实，裁员是中粮对巴西Nidera业务整合的一部分。裁员涉及到中粮员工数的不到1%，目前中粮有8,400名员工。
中粮的媒体代表未予置评。
据公司年报，中粮旗下控股公司Nidera Capital在2016年全年录得2.666亿美元亏损，截至2015年12月的15个月里亏损6,590万美元。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王兴亚)
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