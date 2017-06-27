独家：中粮集团忙于消化已购业务 或无暇投身农产品行业整合战

路透伦敦/北京/布宜诺斯艾利斯6月26日 - 就在全球农产品贸易形势面临震动之时，外界普遍预期将扮演领头羊角色的几大集团之一--中粮集团有限公司(COFCO)，却很可能不得不完全置身事外，成为行业整合大战的看客。

知悉中粮集团扩张战略的消息人士称，该公司三年前收购的业务仍难以同原有业务进行融合；三年前的交易使中粮成为重量级的全球农产品交易商，而现在却成了其吞并竞争对手的绊脚石。

消息人士说明中粮集团所面临的问题时称，该集团农产品业务的不同部门有时会在商品交易方面展开竞争。除此之外，近期有数名高级职员离开集团贸易部门；而沉重的债务负担则是阻止集团展开进一步并购行动的另一大障碍。

一名要求匿名的中粮高管说，眼下的重点在于重组和消化已收购业务。他还对路透表示，至少在两年内，进一步大举并购或增持资产都处于次要位置。

中粮集团发言人以及该集团新组建的贸易部门中粮国际未回应置评请求。

中粮集团投资了诸多行业，包括酒店、房地产和长城葡萄酒等中国食品和饮品领先品牌等。中粮集团是中国中央政府掌控的约100个综合性企业之一。

据中国国家媒体，中粮谷物年交易量超过7,800万吨，2014年该公司斥资逾30亿美元收购荷兰谷物交易商Nidera和新加坡上市的来宝集团农业事业部门。

该交易使得中粮资产遍布一些主要谷物、植物油、糖和咖啡的生产地区。他们还使得中粮开始挑战长期主导全球农产品市场的“ABCD”四大农产品交易商--Archer Daniels Midland(ADM)(ADM.N)、邦吉(BG.N)、嘉吉和路易达孚集团(Louis Dreyfus Company)。

上月瑞士矿业和商品集团嘉能可(GLEN.L)非正式接洽邦吉，商谈“可能在双方同意下合并业务”的事宜，显现出行业巨变的初步迹象。

尽管邦吉称其并未展开这种洽商，但某种行业整合似乎不可避免，之前就有人表示嘉能可此举可能激励中粮展开并购。

“过去一年，我曾预期中粮会有意收购邦吉。这可能进一步激励他们，”堪萨斯州大学农业分析师Jay O'Neil上月表示。

但了解中粮想法的消息人士淡化了这种可能性。“由于整并成一个集团的过程漫长，公司受到了不少影响。”其中一位消息人士称。“恢复过去几年的元气需要一些时间。”

由于中粮集团是一家国有企业，进行任何收购还需要获得中国政府的批准，这可能是个漫长的过程。

中粮集团4月24日将中粮农业和尼德拉整合成为中粮国际一家公司运营，公司CEO为迟京涛。

中粮国际设在日内瓦的总部增聘了员工。其设在鹿特丹的办公室则在交易业务中发挥重要的作用。

年初以来，中粮集团替换了中粮农业的两位高管，消息人士称这是因与集团的发展方向存在分歧。

路透看到的公司备忘录显示，最近几周还有人离开，包括今年1月刚加入尼德拉的交易主管Wolfgang Stiehler。Stiehler未立即回覆路透的置评请求。

第二位消息人士称，尼德拉和中粮农业曾为同一宗粮食交易展开竞争。虽然重复交易最终被阻止，但仍有其他相似的案例，尚不清楚能否被制止。消息人士并称，“如果是一家公司，怎么可能发生这种事情？”

第三位消息人士称，“购并后的过渡比人们想的要困难。购并非常复杂，不会很快完成。”

**债务和现金**

中粮进行更多并购面临的另一道障碍是其债务和现金头寸。财报数据显示，该集团2016年负债总额从上年的506.3亿元人民币增加至518.8亿元人民币(76亿美元)。

另外，中粮集团2016年的现金和现金等价物总额从上年的41.3亿元人民币大幅下降至12.8亿元人民币；2016年营业利润从上年的19.6亿元人民币降至8.5亿元人民币。

根据监管文件，中粮国际的股东还包括新加坡国有的投资机构淡马锡、中国私募股权公司厚朴投资、渣打银行(STAN.L)以及世界银行的民间投资部门国际金融公司(IFC)。

淡马锡、厚朴投资和渣打银行均未发表评论，中粮的投资者关系部未提供中粮国际股东持股规模的详细信息。IFC发言人证实确实投资中粮，但未给出股权细节。

**南美业务增长**

自从首次投资尼德拉，中粮已经遇到数个重大问题，包括拉美业务1.5亿美元的财务缺口，以及该地区生物燃油部门2亿美元的未授权交易损失。

不过，中粮在拉美同样取得发展。路透看到的数据显示，藉助尼德拉和来宝农业的现有业务，中粮已经成为阿根廷的第二大谷物出口商，仅次于嘉吉。

数据显示，中粮2016年成为巴西排名第四位的谷物出口商，超过了路易达孚。(完)