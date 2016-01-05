原中粮集团董事长宁高宁任中化集团董事长--中化集团

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
（新增最新变动）
路透北京1月5日 - 中国中化集团公司周二宣布，原中粮集团有限公司董事长宁高宁任该公司董事长、党组书记；免去刘德树中化集团董事长、党组书记职务，到龄退出领导班子。
中化集团官方网站表示，该公司周二召开中层以上管理人员大会。中共中央组织部副部长王京清宣布该决定：任命宁高宁任中化集团董事长、党组书记，免去其中粮集团有限公司董事长、党组书记职务。
同一日，中国国务院国有资产监督管理委员会公布，任命赵双连为中粮集团有限公司董事长、党组书记；此前担任该集团董事长的宁高宁另有任用。
国资委官方微博称，当日下午，中粮集团召开中层以上管理人员大会。中组部副部长王京清宣布了该决定，即赵双连担任中粮集团董事长、党组书记，并免去其中国储备粮管理总公司董事长、党组书记职务。
中粮集团官方网站亦将其党组书记、董事长更换成为赵双连。该公司网站信息显示，赵双连历任内蒙古自治区副主席、中储粮管理总公司董事长等职务，并于2016年加入中粮集团。
公开资料显示，中粮集团前董事长宁高宁，曾任职华润(集团)有限公司及中国华润总公司董事长兼总经理、华润北京置地有限公司主席。
中国中化集团公司成立于1950年，现为国资委的国有重要骨干企业，集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域，是中国四大国家石油公司之一；中化集团现在境内外拥有300多家经营机构。
中粮集团有限公司是全球农产品、食品领域多元化产品和服务供应商，集农产品贸易、物流、加工和粮油食品生产销售为一体，旗下拥有八家上市公司。（完）
(发稿 李贺； 审校 杨淑祯)
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路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)