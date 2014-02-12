中粮与达能合并对蒙牛乳业持股

路透香港2月12日 -中国乳制品生产企业--蒙牛乳业(2319.HK)周三公布，其主要股东中粮集团与法国达能(DANO.PA)合并对蒙牛的持股，并增持蒙牛股份至31.5%的比例。

蒙牛乳业于联交所的公告称，中粮集团目前透过中粮乳业投资持有蒙牛18.9%股权，另外透过其与达能的合资公司持有蒙牛8.1%股权，根据协议，两者对蒙牛的持股将会合并到中粮乳业投资，然后蒙牛会向中粮乳业投资发行总值51.5亿港元的股份，金额由达能提供。

完成后，中粮乳业投资将持有蒙牛约31.5%，原为27%。而达能实占蒙牛的股份比例则由4%升至9.9%。

新股发行价为每股42.5港元，较蒙牛周二收市价36.85港元，有15%溢价；发行股数约1.212亿股。

蒙牛表示，“交易将进一步加强公司与达能之间已存在的伙伴关系，并为公司充分利用未来机遇提供更有利的条件以及为巩固主要股东平台提供催剂。”

公司并称，是次发行新股所得款项将用于偿还贷款项下的负债和部分的任何其他负债，从而降低资产负债比率。

去年5月，蒙牛与达能合并两者于内地的酸奶业务和组建合营，并获得后者战略性入股。当时达能已对蒙牛作出总共约26亿元人民币的投资，并提出增持蒙牛股份的意向。

而丹麦阿拉食品（Arla Foods）ARLAF.UL仍然透过与中粮集团的合营中粮乳业控股而间接持有蒙牛约5.3%的股权。中粮乳业控股为中粮乳业投资的股东。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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