中粮集团寻求4亿美元贷款 为收购来宝集团农业部门融资

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港12月21日 - 据消息人士称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司正在寻求一笔规模约为4亿美元的贷款，以支持其收购新加坡上市公司来宝集团旗下农业部门Noble Agri Ltd的交易。
其中一位消息人士说，这笔贷款的期限可能为三年或五年，但讨论仍处于初级阶段。
据路透报导，中粮集团正在就以大约7-7.5亿美元，收购其尚未持有的来宝集团农业部门49%的股权进行谈判。该部门是中粮集团和来宝集团的合资公司。中粮集团于2014年4月以15亿美元收购了该部门51%的股权。
来宝集团12月15日在新交所发布公告称，正在就出售其农业部门49%的股权及其他战略交易与潜在买家进行深入谈判。
“并未签署任何最终或具有法律约束力的文件，”来宝集团称。
中粮集团在2014年7月签署了一笔规模达32亿美元的俱乐部贷款，以支持其收购Noble Agri 51%股权的交易。12家银行参与联贷，其中10亿美元一年期贷款部分为该交易融资，22亿美元五年期贷款部分用于偿还股东贷款。
一年期贷款部分的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100个基点，五年期部分的利率为加码135个基点。一年期贷款部分没有费用，而五年期部分的费用相当于承贷银行可获不到150个基点的综合收益。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)