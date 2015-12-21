中粮集团寻求4亿美元贷款 为收购来宝集团农业部门融资

路透香港12月21日 - 据消息人士称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司正在寻求一笔规模约为4亿美元的贷款，以支持其收购新加坡上市公司来宝集团旗下农业部门Noble Agri Ltd的交易。

其中一位消息人士说，这笔贷款的期限可能为三年或五年，但讨论仍处于初级阶段。

据路透报导，中粮集团正在就以大约7-7.5亿美元，收购其尚未持有的来宝集团农业部门49%的股权进行谈判。该部门是中粮集团和来宝集团的合资公司。中粮集团于2014年4月以15亿美元收购了该部门51%的股权。

来宝集团12月15日在新交所发布公告称，正在就出售其农业部门49%的股权及其他战略交易与潜在买家进行深入谈判。

“并未签署任何最终或具有法律约束力的文件，”来宝集团称。

中粮集团在2014年7月签署了一笔规模达32亿美元的俱乐部贷款，以支持其收购Noble Agri 51%股权的交易。12家银行参与联贷，其中10亿美元一年期贷款部分为该交易融资，22亿美元五年期贷款部分用于偿还股东贷款。

一年期贷款部分的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100个基点，五年期部分的利率为加码135个基点。一年期贷款部分没有费用，而五年期部分的费用相当于承贷银行可获不到150个基点的综合收益。(完)