中粮肉食获巴西肉食出口商BRF入股并将探索战略合作方案

中国央行报告称经济向好有周期性因素 着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透香港10月19日 - 中国猪肉企业--中粮肉食控股有限公司周三称，获巴西肉食出口商BRF S.A.(BRFS3.SA)入股，双方并将探索战略合作方案。
据中粮肉食载于联交所的最新版本上市文件显示，该公司及其主要股东中粮集团以及BRF的奥地利全资子公司BRF GmbH订立一份不具约束力的合约细则，三方承诺尽最大努力积极发掘可加强彼此之间战略合作的方案，包括但不限于交换管理及经营整个行业的价值链、协助遵守中国法律法规及发掘合作机会的最佳常规。
为加强合作联系，BRF GmbH还以基石投资者身份认购中粮肉食价值2,000万美元的香港IPO（首次公开发售），相当于上市后股本少于2%的股份。
BRF向多于120个国家出口及在多个国家经营超过50个工业设施，其股份于纽约证券交易所及巴西证券、商品及期货交易所新市场上市。
计入BRF，中粮肉食本次IPO共有四名基石投资者，认购金额合共1.0742亿美元，以招股价区间中位数计在整个IPO占比37%。
另外三名分别是中国人寿集团、中国人寿富兰克林以及海尔集团，认购金额分别是2,000万美元、1,000万美元及5,742万美元。
中粮肉食为中国中粮集团旗下的垂直综合猪肉企业，现有股东还包括MIY（一间由三菱(8058.T)、伊藤火腿及米久持股的公司）、KKR、霸菱、淡马锡及Boyu。该公司在中国生猪养殖市场排名第四，2015年度收益50.6亿元人民币，净利1.5亿元。
是次IPO初步拟发售9.756亿股新股，招股价区间为每股2-2.65港元，集资19.51-25.85亿港元主要用于扩建养殖及饲料设施。预算于10月24日定价，11月1日在联交所挂牌上市，新股编号“1610”，上市保荐人为摩根士丹利以及摩根大通。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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