中粮集团完成对荷兰Nidera全部股权的收购

路透汉堡2月28日 - 中粮集团有限公司(COFCO)周二称，已完成对荷兰粮食贸易商Nidera的收购交易。

中粮在声明中称，已于2月28日完成对Nidera全部股权的收购。

中粮在国际粮食贸易方面大举扩张，此前斥资逾30亿美元，不仅收购来宝集团(NOBG.SI)农业事业部门，还将荷兰粮食贸易商Nidera的大部分股权收入囊中，使其在一些全球大型粮食和植物油产区拥有资产。

一如预期，中粮确认在交易完成后，Nidera执首席执行官(CEO)Dierk Overheu将卸任。

中粮称已任命迟京涛为Nidera新CEO，立即生效。

该公司表示，作为中粮国际、中粮农业和Nidera的CEO，迟京涛将率领团队，将Nidera与中粮农业加速整合入中粮国际。(完)