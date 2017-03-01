中粮集团完成对荷兰Nidera全部股权的收购

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透汉堡2月28日 - 中粮集团有限公司(COFCO)周二称，已完成对荷兰粮食贸易商Nidera的收购交易。
中粮在声明中称，已于2月28日完成对Nidera全部股权的收购。
中粮在国际粮食贸易方面大举扩张，此前斥资逾30亿美元，不仅收购来宝集团(NOBG.SI)农业事业部门，还将荷兰粮食贸易商Nidera的大部分股权收入囊中，使其在一些全球大型粮食和植物油产区拥有资产。
一如预期，中粮确认在交易完成后，Nidera执首席执行官(CEO)Dierk Overheu将卸任。
中粮称已任命迟京涛为Nidera新CEO，立即生效。
该公司表示，作为中粮国际、中粮农业和Nidera的CEO，迟京涛将率领团队，将Nidera与中粮农业加速整合入中粮国际。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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