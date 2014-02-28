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货币新闻 | 2014年 2月 28日 星期五 16:43 BJT

企业并购：中粮集团称将买入荷兰粮食贸易商NIDERA 51%的股份

路透北京2月28日 - 中国中粮集团 表示，已经同意收购荷兰粮食贸易商Nidera 51%的股份，证实了路透稍早的报导 。

中粮未透露这笔交易的价值。但熟悉情况的消息人士告诉路透，该交易对Nidera的估值为，包括债务在内约为40亿美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)
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