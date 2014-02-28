企业并购：中粮集团称将买入荷兰粮食贸易商NIDERA 51%的股份

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透北京2月28日 - 中国中粮集团 表示，已经同意收购荷兰粮食贸易商Nidera 51%的股份，证实了路透稍早的报导 。
中粮未透露这笔交易的价值。但熟悉情况的消息人士告诉路透，该交易对Nidera的估值为，包括债务在内约为40亿美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。