独家：中粮集团准备增持荷兰谷物贸易商Nidera股权--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦7月9日 - 消息人士对路透表示，中国中粮集团准备增持荷兰谷物贸易商Nidera的股权，这将有助于中粮集团转变成一家全球性农业贸易商。
中粮集团于去年2月收购了51%的Nidera股权。两位消息人士透露，中粮目前正在谈判增持后者至少15%的股权。
中粮正在积极向国际谷物贸易领域扩张。2014年中粮投资28亿美元，大量入股来宝集团(NOBG.SI)农产品业务及荷兰Nidera。
消息人士称，在此基础之上，中粮计划整合三方的业务，最终把该集团本身、来宝集团以及Nidera的农业资产全部上市。
此举将帮助中粮集团挤入原本的“ABCD”全球四大农产品贸易商行列：Archer Daniels Midland (ADM.N)、邦吉(Bunge)(BG.N)、嘉吉(Cargill)和路易达孚(Louis Dreyfus)。
其中一位消息人士表示，中粮集团与Nidera的协议内容包括一项额外对价条款(earnout clause)，即根据Nidera的表现，中粮集团三年后可能将51%的持股比例进一步提升。
不过消息人士指出，双方正在讨论修改该条款，将三年的期限缩短，并将尽快作出结论；Nidera在达成15亿美元的股权出售协议后业绩未达到目标，中粮集团希望能够提高持股比例。
中粮集团和Nidera拒绝置评。
由于Nidera并非上市公司，因此没有义务公布详细财报。
一些消息人士称，中粮还打算提高对来宝集团的持股，不过该交易不包括基于财务表现额外对价条款(earnout clause)。来宝集团拒绝置评。
“中粮打算在年底前整合来宝和Nidera，这可能意味着他们收购这两家公司余下股份，”一业内消息人士称，并称中粮目前正对两公司资产进行估值，这可能说明其有上述意图。
“他们在首次公开发行(IPO)之前100%拥有这两家公司，符合逻辑。”
中粮计划在未来三到五年将合并后的公司上市。
一名消息人士称，新公司总部不会设在亚洲，有可能在鹿特丹或瑞士等地。
消息人士还表示，考虑的上市地点包括新加坡、香港和欧洲某地。
中粮对来宝和Nidera的投资，是中国粮食行业规模最大的海外并购，中粮籍此获得全球主要粮食和植物油产地的一些资产，包括巴西、阿根廷、印尼和黑海地区，使其可以自主向中国进口食品，不再依赖大型国际贸易商。(完)
(编译 张荻/徐文焰/王丽鑫；审校 张涛/李爽)
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