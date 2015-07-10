独家：中粮集团准备增持荷兰谷物贸易商Nidera股权--消息

路透伦敦7月9日 - 消息人士对路透表示，中国中粮集团准备增持荷兰谷物贸易商Nidera的股权，这将有助于中粮集团转变成一家全球性农业贸易商。

中粮集团于去年2月收购了51%的Nidera股权。两位消息人士透露，中粮目前正在谈判增持后者至少15%的股权。

中粮正在积极向国际谷物贸易领域扩张。2014年中粮投资28亿美元，大量入股来宝集团(NOBG.SI)农产品业务及荷兰Nidera。

消息人士称，在此基础之上，中粮计划整合三方的业务，最终把该集团本身、来宝集团以及Nidera的农业资产全部上市。

此举将帮助中粮集团挤入原本的“ABCD”全球四大农产品贸易商行列：Archer Daniels Midland (ADM.N)、邦吉(Bunge)(BG.N)、嘉吉(Cargill)和路易达孚(Louis Dreyfus)。

其中一位消息人士表示，中粮集团与Nidera的协议内容包括一项额外对价条款(earnout clause)，即根据Nidera的表现，中粮集团三年后可能将51%的持股比例进一步提升。

不过消息人士指出，双方正在讨论修改该条款，将三年的期限缩短，并将尽快作出结论；Nidera在达成15亿美元的股权出售协议后业绩未达到目标，中粮集团希望能够提高持股比例。

中粮集团和Nidera拒绝置评。

由于Nidera并非上市公司，因此没有义务公布详细财报。

一些消息人士称，中粮还打算提高对来宝集团的持股，不过该交易不包括基于财务表现额外对价条款(earnout clause)。来宝集团拒绝置评。

“中粮打算在年底前整合来宝和Nidera，这可能意味着他们收购这两家公司余下股份，”一业内消息人士称，并称中粮目前正对两公司资产进行估值，这可能说明其有上述意图。

“他们在首次公开发行(IPO)之前100%拥有这两家公司，符合逻辑。”

中粮计划在未来三到五年将合并后的公司上市。

一名消息人士称，新公司总部不会设在亚洲，有可能在鹿特丹或瑞士等地。

消息人士还表示，考虑的上市地点包括新加坡、香港和欧洲某地。

中粮对来宝和Nidera的投资，是中国粮食行业规模最大的海外并购，中粮籍此获得全球主要粮食和植物油产地的一些资产，包括巴西、阿根廷、印尼和黑海地区，使其可以自主向中国进口食品，不再依赖大型国际贸易商。(完)

(编译 张荻/徐文焰/王丽鑫；审校 张涛/李爽)

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