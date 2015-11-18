焦点：中粮集团并未考虑增持Nidera股权--董事长

路透马尼拉11月17日 - 中国国有粮食贸易商中粮集团(COFCO)董事长宁高宁周二对路透称，该集团不打算增持荷兰谷物贸易商Nidera的股份。目前中粮的持股比例为51%。

7月曾消息人士对路透表示，中粮集团与荷兰谷物贸易商Nidera洽谈增持后者股份。

宁高宁在被问及中粮是否计划提高持股时称一切不变。

未能立即联系到Nidera管理层对此置评。

宁高宁在出席亚太经合组织(APEC)马尼拉会议的间隙对路透做出上述表示。

当被问及中粮集团对嘉能可的农业资产是否有兴趣时，宁高宁称他们没有出售。

但嘉能可的发言人称，出售农产品业务的少数股权“进展顺利”。他们并称，“我们计划在12月10日的投资者电话会议上向市场提供更多的信息。”

10月时消息人士对路透称，嘉能可正在与沙特(沙乌地)阿拉伯主权财富基金、中粮集团以及加拿大养老基金商谈，计划出售农业资产的股权。

在仅一年多的时间内，中粮就投资28亿美元，通过与来宝(NOBG.SI)旗下的农业部门和Nidera建立合资企业的方式，从全球采购商转型为全球农产品贸易商。

中粮被外界视为中国粮油市场消息最广的贸易商。中国是全球最大和增长最快的粮油市场。

中粮已经将业务分散进入下游产业，包括面粉加工、大豆压榨和养猪。此前中粮还扩展至品牌食品，出售自产的葡萄酒、巧克力和食用油等产品。

“我们的绝大多数投资都用于扩张我们在全球的粮食和其他食品生产，”宁高宁说。“我们将建立一个完全整合的产业链，连接生产、消费、物流、品牌和加工。”

宁高宁此前曾表示，中粮计划在3-5年内上市，这将有助实现公司成为全球市场要角的雄心。(完)