独家：中粮洽购来宝集团农产品事业--消息（更新版）

(新增细节和引语)

路透吉隆坡/香港3月4日 -熟知事况消息人士向路透表示，中国最大谷物贸易商中粮集团CNCOF.UL正洽谈收购来宝集团(Noble Group)(NOBG.SI)农产品业务，对该业务的估值大约为10亿美元。

收购来宝集团的事业料成为协助中国发展强大农产品贸易企业的重要基石；目前中国正缺乏这样的企业。中国国际联合石油化工公司已经是全球最大原油买家之一。

消息人士称，中粮正在对来宝的农业事业进行尽职调查。上周中粮收购荷兰的农产品及大宗商品贸易集团Nidera51%的股权。这些消息人士要求匿名，因情况尚未公开。

消息人士表示，尚不清楚谈判具体处于哪个阶段，并警告称最终可能达成协议，也可能达不成。

受路透报导提振，新加坡上市的来宝集团股价最多跳升8.6%至1.075坡元，为1月2日来最高，市值增加约4.5亿美元。新加坡股市指标海峡时报指数.FTSTI上升0.8%。

来宝发布声明称，目前正与一财团就旗下农产品业务组建合资事业进行洽商，但尚未就此交易达成具约束力的协议。来宝的声明并未指明中粮在该财团之中。

中粮发言人称，他不知道与来宝的谈判。

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**一波整合**

中粮展开并购攻势之前，全球农业部门已经历一波整合，其中包括日本企业吞并竞争对手的交易。这波整合基本绕过了中国。

收购Nidera的51%股权，是中粮首次对海外贸易商进行大手笔收购，意味着中国有雄心成立一家能与日本、欧洲和美国贸易巨头比肩的全球贸易公司。

“一段时间以来，来宝一直试图出售旗下农产品事业，但我们不确定中粮集团将从中获得什么好处，”澳洲一行业分析师称，“行业已开始整合，他们似乎正努力抓住能获得的东西。”

来宝是亚洲所谓的NOW大宗商品交易成员之一，其他成员还包括Olam International Ltd和Wilmar International Ltd。它们目前对主导谷物交易的ABCD四大企业构成挑战，这四大企业分别是Archer Daniels Midland(ADM.N)、邦吉(Bunge)(BG.N)、嘉吉(Cargill)和路易达孚(Louis Dreyfus)。

来宝主要交易糖、咖啡和铁矿石等原材料，中国投资有限责任公司持有该公司14%的股权。来宝旗下农产品事业规模最小，上个会计年度营收为155亿美元，占公司营收的约16%。

来宝上个会计年度的净利大跌48%，因旗下农产品业务录得营运亏损，但该业务表现去年已有所改善。

早在2011年，有消息人士称，来宝考虑将旗下农产品事业上市以筹资7亿美元，但该计划最终被搁置。

**食品安全**

此前当被问及并购意向时，中粮集团曾表示，关键的战略是增加全球范围内的供应来源，以增强食品安全，此外也将关注拥有成品与加工食品出口网络的企业。

上周与Nidera达成的交易，令中国直接获得南美洲的粮食和油籽供应。

“食品安全是中国的头等大事，你会看到中粮集团积极推进更多的并购活动，”一名熟悉中粮集团想法的人士称。

中粮集团的业务已扩展至制粉、大豆压榨和养猪等下游行业。在最近几年中，该集团还将触角伸展到品牌食品领域，建立了一个在线平台出售包装食品，并推销诸如长城葡萄酒、巧克力和食用油等高端产品。

来宝集团的粮食和油籽业务主要侧重于南美、欧洲和亚洲市场，在亚洲经营着三家油籽加工厂，并以新加坡为基地，向全亚洲供应粮食、油籽、植物油和副产品。(完)

(编译 田建华/杜明霞/于春红/徐文焰；审校 石冠兰/徐文焰/白云/于春红)

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