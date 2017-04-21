中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本

路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。

对此，上海证券报周五报导认为，中粮资本是次“增资+售股”，引入社会资本和员工持股，成为中粮集团加速混改的重要标志。

目前，中粮资本的注册资本为10亿元，由中粮集团100%持股。本次增资目的是为补充营运资金及向下属企业增资。按计划，本次增资后，原股东中粮集团持股比例将不低于61%，新股东持股比例合计不超过39%，其中员工持股比例约5%。

上证报报导引述中粮集团此前公开目标称，至2018年，争取旗下包括中粮资本在内的18家专业化公司全部混改，引入战投，实现上市发展。

中粮资本为中粮集团金融业务的专业化平台，经营范围为信托、期货、保险、银行、基金等。2014-2016年实现净利润依次为1,075万元、9.36亿元和12.7亿元。

中粮资本对引入投资方的要求包括：实缴注册资本不低于20亿元；意向投资方或其基金管理人/普通合伙人管理的资产规模不低于200亿元；投资方持股时间不少于四年且在四年内不变更投资主体等。

中粮集团旗下上市公司有中粮控股(0606.HK)、中国食品(0506.HK)、中粮包装(0906.HK)、中粮地产(000031.SZ)、中粮糖业(600737.SS)和中粮生化(000930.SZ)、蒙牛乳业(2319.HK)等。(完)

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