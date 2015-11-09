中粮集团向奥瑞金出让中粮包装最多27%股份 涉逾16亿港元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港11月9日 - 中国中粮集团旗下包装产品制造分支--中粮包装控股有限公司(0906.HK)周一称，主要股东同意向深圳中小板上市公司奥瑞金包装(002701.SZ)出售其所持中粮包装最多27%的股份，涉资逾16亿港元。
中粮集团透过中粮香港持有中粮包装大约60.15%的股份。据公告，中粮香港周日与奥瑞金订立协议，有条件同意向奥瑞金出售中粮包装约2.69亿股或经调整约2.49亿股的股份，相当于现有股本27%或25%的股份，涉资约16.16亿港元或14.96亿港元。
每股代价为6港元，较上周五停牌前收市价4.6港元，有30%溢价。
中粮包装上周五公布控股股东可能售股的消息，今早复牌后股价一度涨逾12%，触及5.16港元；终场收报5.09港元，全日升10.65%。公司今天收市后进一步公布交易具体详情。
中粮包装并称，已获中粮香港通知，买卖协议须待其若干先决条件达成或获豁免（倘适用）后，方告完成，届时将再作公布。
中粮包装是中国最大的金属包装集团，产品包括饮料罐、食品罐、气雾罐等等，公司于2014年度收入与净利分别达53亿元及3.46亿元人民币。
奥瑞金亦专注于食品饮料金属包装，是一家集金属制罐、底盖生产、易拉盖制造和新产品研发为一体的大型包装企业。年报显示，其于2014年度营业收入54.55亿元，净利8.09亿元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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