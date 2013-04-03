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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 3日 星期三 14:09 BJT

中粮不满加拿大春麦品质 或增加进口美国小麦

加拿大国际谷物研究所（CIGI）负责人盖迪斯（Earl Geddes）透露，中粮上月与访华的CIGI代表团会面时，对加拿大一些小麦船货的面筋强度表示关切。盖迪斯称，中粮官员当时对加方表示，如果前述问题得不到解决，可能增加进口美国春麦，减少进口加拿大春麦。图为加拿大农田里的麦穗。路透
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