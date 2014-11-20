咖啡豆主产地供应堪忧 星巴克从中国进口量大增

路透纽约11月19日（记者 Luc Cohen） - 运输数据显示，星巴克(SBUX.O)今年从中国采购的咖啡豆数量是其历史最高水平。这表明，在咖啡豆传统出口国供应存在担忧之际，中国正在成为咖啡豆供应的新兴力量。

根据输运信息服务公司PIERS的数据，星巴克今年前九个月从中国向美国进口阿拉比卡咖啡豆近1.4万袋，是去年进口总量的五倍有余。星巴克是全球最大的咖啡连锁企业。

虽然这样的进口量在星巴克前九个月从全球各地的进口总量中仅占很小比例，但该数量已占美国从中国进口咖啡总量的一半以上。

星巴克今年从中国的咖啡豆进口大增，从中可以看出该公司在华的零售业务增长。2013年星巴克从中国进口的咖啡豆不到2,600袋。一袋咖啡豆重60公斤。

该公司一位发言人在电邮中称，部分从中国进口的咖啡豆在美国经过烘焙后，再运回中国销售，余下的则以拼配咖啡豆形式销往全球。

该发言人称，星巴克两年前在中国咖啡主要种植地区--云南推出其首个咖啡种植者支持中心，但在亚洲仍没有咖啡豆烘焙工厂。雀巢NESN.VX在云南地区已经活跃数十年。

上月有消息称，英国大宗商品贸易商ED&F Man旗下的咖啡事业部门Volcafe将在云南设立合资企业。这是咖啡企业将中国视为全球市场高品质阿拉比卡咖啡豆供应地的最明确迹象。

中国咖啡豆的另一个大买家是位于迈阿密的家族企业Coex。数据显示该公司自2011以来每年的购买量介于2,000-7,000袋。该公司执行长Ernesto Alvarez称，中国不是一个可靠的高产量供应国，但若有咖啡豆出产，可作为选择之一。

云南在咖啡豆产量方面不太可能很快就赶上全球头号咖啡产地巴西的米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais）。但面对乾旱及疾病威胁巴西和中美洲地区的咖啡产量，一些烘焙商寻求替代货源，中国的咖啡豆就能吸引到买家。

中国的咖啡豆也开始引起美国专业市场的注意。

“鉴于中美洲的叶锈病以及巴西的乾旱，你需要考虑其他选择，”Atlas Coffee Importers的所有人Craig Holt说。该公司主要面向美国的专业咖啡烘焙商。

Holt以前从未采购过中国的咖啡豆，但在品尝过样品后，他计划12月前往云南省。

根据美国国际贸易委员会数据，2014年美国料从中国进口近7.5万袋咖啡豆。这样的进口量超过2013年，远高于10年前5,700袋的平均进口量。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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