亚洲推动“路易十三”等法国高端白兰地需求

路透法国干邑10月21日电(记者 Dominique Vidalon/Pascale Denis)---用来盛法国路易十三白兰地的手工制水晶酒具是如此的精致，以致员工必须戴着丝绸手套来续杯，以避免留下划痕或指纹。

人头马公司(Remy Martin)路易十三的售价约为2,500欧元。

路易十三白兰地由1,200种陈年白兰地混合而成。这些白兰地被封在含有黑色真菌、具有悠久历史的橡木桶中。

随着法国白兰地总体销量从2008/2009年的经济疲软中的复苏，眼光敏锐的中国人正找寻一种梦寐以求的烈酒，由此引发路易十三和其他豪华白兰地订单的激增。

这一趋势对人头马公司是个好消息，也说明中国整体经济增长的放缓或许不会影响该国对某些奢侈商品的需求，即便某些领域发出预警。

人头马公司相比其他竞争对手更专注高端品牌。

人头马公司首席执行官Patrick Piana在采访中对路透表示：“高端酒的销售非常好，在亚洲和所有市场的销量都在增长。亚洲对高品质白兰地的需求非常强烈。”

以销量计，高端酒是2011年白兰地酒中销售最快的品种，其中XO的销量增长了18.2%。由多种陈酿混合成的XO中，其中每种佳酿最少有六年的木桶酿藏期。。

据全球国际葡萄酒及烈酒研究(International Wine and Spirits Research)的数据显示，2011年，豪华酒销售额的增加导致全球白兰地订单零售额增加16.9%，达到85亿美元，而销量增加相对较慢，为6.5%，达到1,220万箱(每箱9瓶)。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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