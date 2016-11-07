焦点：炼焦煤及焦炭均触及涨停板 因供应收紧且风险偏好升温

路透马尼拉11月7日 - 制钢原材料炼焦煤和焦炭价格周一均大幅上涨，因供应吃紧而且投资者对高风险偏好升温，导致中国大宗商品价格全线上扬，从基本金属到鸡蛋价格不一而足。

中国以外市场，投资者亦买进其他工业用大宗商品并规避黄金，在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦调查局(FBI)周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。在周二大选前的最后关头给希拉里带来利好。

炼焦煤期货飙升10%，焦炭跳涨7%，均触及涨停板，而钢铁价格上涨6%，创下两年多最高水准。

中国政府大力遏制煤炭产能过剩，导致该国很多煤矿关停，从而限制了给国内消费者的供应，推动煤炭价格今年大涨。

贸易商及分析师称，炼焦煤的供应可能要比热力煤供应更为紧张，中国钢铁厂在寻求炼焦煤供应方面较为吃力。

大连商交所交投最活跃的1月炼焦煤期货飙升10%，收于每吨1,516元人民币(224美元)，创纪录最高。

焦炭价格亦触及7%的涨停板，报每吨2,001.50元人民币，为2013年3月以来最高。

Argonaut Securities分析师Helen Lau称，中国主要钢铁企业的炼焦煤库存已降至仅供九天使用，为纪录最低。

“市场依然非常紧俏。与此同时，整体钢材需求受到了基础设施建设的支撑，因此钢厂得以将更高的原材料成本转嫁出去，”Lau说。

山东卓创资讯集团的分析师张敏表示，在中国，焦煤供应比动力煤供应要紧俏。

“从整体来看，钢厂并未陷入亏损，因此(他们)并没有像公用事业公司那样向政府施压，要求政府抑制价格涨势，”张敏说。

**从鸡蛋到螺纹钢期货，大宗商品全线上涨**

在大宗商品整体上涨中表现突出的其他商品包括鸡蛋期货、期镍和期锡。鸡蛋期货也触及5%的涨停板。期镍和期锡分别触及6%和5%的涨停板。

上海期交所螺纹钢触及6%的涨停板，报每吨2,889元人民币，创2014年9月以来最高水准。

铁矿石价格早盘基本持平，但午盘追随其他有色金属涨势，但涨幅较温和。大连铁矿石期货收涨3.3%至每吨520元人民币。

和煤炭不同，中国的铁矿石供应依然较充裕。咨询公司SteelHome数据显示，截至11月4日，中国主要港口的进口铁矿石库存为1.086亿吨，创2014年11月以来最高。(完)