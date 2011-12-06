可口可乐送检产品未检出杀虫剂成分

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透北京12月6日电---新华社报导称，国家食品质量监督检验中心表示，送检的可口可乐公司美汁源果粒奶优水果牛奶饮料，未检测出剧毒杀虫剂成分。
该检验结果似乎降低了可口可乐(KO.N)在中国东北地区市场大规模召回产品的可能性。
11月28日，吉林省长春市一名11岁男孩在饮用了可口可乐美汁源果粒奶优(清新草莓口味)之後死亡，他的母亲也在饮用了同样饮料後中毒。
可口可乐女发言人Joanna Price表示,更早些时候，吉林省另有一对母女也在喝了同样饮料後中毒，但在接受治疗後恢复。
中国媒体援引当地政府报导称，涉案饮料遭受剧毒杀虫剂污染，但未提及杀虫剂是如何或何时进入饮料中。
新华社在周一晚间的报导中称，国家食品质量监督检验中心的检测结果显示，送检的可口可乐公司同批次美汁源果粒奶优水果牛奶饮料，未检测出灭多威和硫双威。
报导援引可口可乐（吉林）饮料有限公司的声明称，业界专家团对生产流程做了全面的实地勘察，确认生产流程也安全可靠。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)