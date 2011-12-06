可口可乐送检产品未检出杀虫剂成分

路透北京12月6日电---新华社报导称，国家食品质量监督检验中心表示，送检的可口可乐公司美汁源果粒奶优水果牛奶饮料，未检测出剧毒杀虫剂成分。

该检验结果似乎降低了可口可乐(KO.N)在中国东北地区市场大规模召回产品的可能性。

11月28日，吉林省长春市一名11岁男孩在饮用了可口可乐美汁源果粒奶优(清新草莓口味)之後死亡，他的母亲也在饮用了同样饮料後中毒。

可口可乐女发言人Joanna Price表示,更早些时候，吉林省另有一对母女也在喝了同样饮料後中毒，但在接受治疗後恢复。

中国媒体援引当地政府报导称，涉案饮料遭受剧毒杀虫剂污染，但未提及杀虫剂是如何或何时进入饮料中。

新华社在周一晚间的报导中称，国家食品质量监督检验中心的检测结果显示，送检的可口可乐公司同批次美汁源果粒奶优水果牛奶饮料，未检测出灭多威和硫双威。

报导援引可口可乐（吉林）饮料有限公司的声明称，业界专家团对生产流程做了全面的实地勘察，确认生产流程也安全可靠。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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